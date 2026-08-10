Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Peloponnes
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Region Peloponnes, Griechenland

;
Municipality of Corinth
6
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
4
Municipal Unit of Loutraki Perachora
4
Municipal Unit of Corinth
3
18 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 580 m² in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Gewerbefläche 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Zu verkaufen- Wohn Otter propraties- korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Schlafzimmer, Erdgesc…
$384,571
Eine Anfrage stellen
Hotel 2 577 m² in Gerolimenas, Griechenland
Hotel 2 577 m²
Gerolimenas, Griechenland
Fläche 2 577 m²
Zu verkaufen Hotel von 2577 qm in Westpeloponnes. Das Hotel hat eine Ebene. Ein Blick auf da…
$4,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 500 m² in Kalo Nero, Griechenland
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Griechenland
Fläche 2 500 m²
Zum Verkauf Hotel von 2500 qm in Western Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlic…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Hotel 241 m² in Municipality of Sikyona, Griechenland
Hotel 241 m²
Municipality of Sikyona, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 241 m²
Das Hotel befindet sich in einer der bekanntesten Regionen des Peloponnes - Trikala Corinthi…
$566,740
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Gewerbefläche in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche
Municipality of Corinth, Griechenland
Hauptgrundgeschoss Gewerbeimmobilie von 184 qm zum Verkauf in der hoch begehrten Küstenregio…
$285,677
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche 135 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581758 - Isthmia, neugebaut Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFE…
$438,713
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 270 m² in Assos, Griechenland
Gewerbefläche 270 m²
Assos, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 270 m²
Zu verkaufen - Wohnen Andere Immobilien - Korinthia: Assos-Lechaio 270 qm, 9 Schlafzimmer, 9…
$524,414
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 325 m² in Vytina, Griechenland
Hotel 1 325 m²
Vytina, Griechenland
Fläche 1 325 m²
Hüttenkomplex in Arcadia Die Gegend, in der komplex gelegen ist, ist eine der schönsten Land…
$4,72M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² in Agrilos, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 1000 qm in Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Klimaanla…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Corner Erdgeschoss Gewerbeimmobilie zu verkaufen mit einer Gesamtfläche von 68 qm, mit einem…
$372,039
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Hotel 1 450 m² in Tolo, Griechenland
Hotel 1 450 m²
Tolo, Griechenland
Fläche 1 450 m²
Zu verkaufen Hotel von 1450 qm in Eastern Peloponnese. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitze…
$4,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 180 m² in Koita, Griechenland
Hotel 180 m²
Koita, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zum Verkauf Hotel von 180 qm in Peloponnese. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Halbgescho…
$377,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche 135 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581755 - Isthmia, neugebaut Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU VER…
$438,713
Eine Anfrage stellen
Hotel 400 m² in Perachora, Griechenland
Hotel 400 m²
Perachora, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Am Ufer des Ionischen Meeres, 4 km vom berühmten Korinthkanal entfernt, ist das einzigartige…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
HOTEL FOR SALE in Municipality of Corinth, Griechenland
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
Komplex von fünfzehn autonomen Wohnungen zur Miete sehr nah am Meer. Die Apartments sind sec…
$938,794
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Hotel in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Hotel
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 3
Hotel for sale in excellent condition   Ideal location as you are just a few meters from th…
$813,991
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Hotel Genesis with private beach. in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Hotel Genesis with private beach.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Etagenzahl 4
Objektbeschreibung Eröffnet: 1971 Renoviert: 2023 Anzahl der Zimmer: 45 Bei einem Aufenthalt…
$2,29M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Region Peloponnes

hotels
Realting.com
Gehen