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Villen in Regionalbezirk Paros, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 6 zimmer in Paros Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Paros Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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