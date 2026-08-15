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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Paros, Griechenland

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Paros Municipality
4
5 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Antiparos Municipality, Griechenland
Villa 18 zimmer
Antiparos Municipality, Griechenland
Zimmer 18
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Fläche: 583 m2Fläche: 4,590 m2Schlafzimmer: 8Badezimmer: 10Garage: 4Diese 583 m2 Villa befin…
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Haus 3 Schlafzimmer in Paros Municipality, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paros Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 5 000 m²
Paros Residenz 170 m² – 5.000 m² Grundstück – 3 Schlafzimmer, Privater Pool – 1/6 Miteigentu…
$254,876
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Wohnung 3 zimmer in Parikia, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Parikia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paros, Ägäische Inseln, Griechenland
$353,697
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 zimmer in Paros Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Paros Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Haus 2 zimmer in Paros Municipality, Griechenland
Haus 2 zimmer
Paros Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 120 m²
2 Schlafzimmer und 2 Wohnzimmer ( bieten Platz für 9 Personen ) 3 Badezimmer, voll ausgestat…
$470,095
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Paros

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Paros, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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