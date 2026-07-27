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Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Pallini Municipal Unit, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Immobilienangaben in Pallini Municipal Unit, Griechenland

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