Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Pallini Municipal Unit, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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