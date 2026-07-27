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Mehrstöckige Wohnungen in Pallini Municipal Unit, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Polychrono, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige Maisonette, die ein komfortables Wohnen in der begeh…
$473,164
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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