Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Peramos
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Nea Peramos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Nea Peramos, Griechenland
Villa
Nea Peramos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/3
Kaufen - Luxusvilla in Nea Peramos, Kavala - 600 m vom Meer Zum Verkauf wird Luxus-Gehäuse v…
$990,472
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen