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Villen mit Garage in Nea Moudania, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$336,785
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$742,068
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Immobilienangaben in Nea Moudania, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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