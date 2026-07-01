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Villen mit Bergblick kaufen in Nea Moudania, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 463 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer Villa am Wasser, die derzeit im Bau in Nea Propontida, Halkidiki. Dieses er…
$2,23M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$336,785
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk -2/-2
Freistehendes Haus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft bietet einen her…
$456,658
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Villa 7 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Luxusimmobilie. Einzigartiges Einfamilienhaus mit Pool, in begehbarer Entfernung vom Meer, a…
$2,05M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 3 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/1
Schöne Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Nea Propon…
$285,411
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Halkidiki Properties
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lage…
$1,12M
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Grekodom Development
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Villa 9 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 345 m²
Eingebettet im Herzen von Halkidiki, bietet dieses atemberaubende freistehende Haus den Inbe…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Entfliehen Sie Ihrem eigenen Paradies in Chalkidiki mit diesem neu gebauten freistehenden Ha…
$742,068
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 2 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$251,162
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Immobilienangaben in Nea Moudania, Griechenland

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