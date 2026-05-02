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Stadthäuser am Meer in Nea Michaniona, Griechenland

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Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$234,961
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