Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Makri
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Nea Makri, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$301,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen