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Villen mit Bergblick kaufen in Zografou, Griechenland

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Villa in Zografou, Griechenland
Villa
Zografou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 1 381 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 1381 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$18,30M
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Immobilienangaben in Zografou, Griechenland

mit Schwimmbad
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