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Reihenhäuser am Meer in Zografou, Griechenland

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Reihenhaus in Zografou, Griechenland
Reihenhaus
Zografou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf Maisonette von 145 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus ei…
$613,968
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