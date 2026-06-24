Cottages mit Bergblick kaufen in Zografou, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Zografou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Zografou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 375 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$3,19M
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