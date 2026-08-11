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Ferienhäuser in Zacharo, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Zacharo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Zacharo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$271,563
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