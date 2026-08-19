Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 580 m² in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Gewerbefläche 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Zu verkaufen- Wohn Otter propraties- korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Schlafzimmer, Erdgesc…
$384,571
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen