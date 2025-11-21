Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

Methoni Municipal Unit
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 11 zimmer in Pylos, Griechenland
Haus 11 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Unser Büro bietet Ihnen eine luxuriöse Steinvilla an, die sich in der weiteren Umgebung von …
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Methoni, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Methoni, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 160 qm in Westpeloponnes. Das Untergeschoss besteht aus 2 …
$503,290
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Lachanada, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Lachanada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Skouras Real Estate präsentiert eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein neu gebautes Haus in de…
$568,452
Eine Anfrage stellen
