  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

Methoni Municipal Unit
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Pylos, Griechenland
Haus 11 zimmer
Pylos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Unser Büro bietet Ihnen eine luxuriöse Steinvilla an, die sich in der weiteren Umgebung von …
$1,70M
