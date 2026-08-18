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Wohnungen in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland

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Municipal Unit of Nea Chalkidona
16
17 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Wohnung von 220 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$519,512
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 204 m²
Zu verkaufen Wohnung von 204 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$704,883
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$194,817
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$318,791
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 46 m²
Wohnung zum Verkauf von 46 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Stoc…
$153,699
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Verkauf Duplex von 126 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und 2. Stock. 1. St…
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$153,492
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern in Athen im Bau. Die Wohnung befin…
$297,067
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich auf dem Loftboden. Es be…
$217,250
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
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Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 74 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$342,406
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$425,055
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$354,213
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Athen. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: Sonnenkolle…
$377,827
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Wohnung in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Fläche 49 m²
Wohnung zum Verkauf von 49 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im fünften Stoc…
$137,108
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$218,431
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zu verkaufen Wohnung von 137 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
🇬🇷 Objekt unter dem Goldenen Visum in Nea Philadelphia, AthenInvestitionen in die europäisch…
$276,489
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Eigenschaftstypen in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona

2 Zimmer
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