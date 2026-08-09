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Ferienhäuser in Municipality of Penteli, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Nea Penteli maisonette von 210 m2 3 Ebenen (ausgeprägte Halb Keller - oben. Erdgeschoss & 1.…
$413,705
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