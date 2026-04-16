Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Oropos
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Municipality of Oropos, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 2 415 m² in Municipality of Oropos, Griechenland
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 2 415 m²
Das Hotel von 2.415 qm wird zum Verkauf angeboten. Es besteht aus 48 Doppelzimmern mit Balko…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen