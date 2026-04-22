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Cottages am Meer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$242,045
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