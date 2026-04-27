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Stadthäuser in Municipality of Megalopoli, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 1. Stock beste…
$295,177
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