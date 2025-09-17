Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Markopoulo Mesogaias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Markopoulo Mesogaias, Griechenland

Limenas Markopoulou
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$310,167
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipality of Markopoulo Mesogaias

2 Zimmer

Immobilienangaben in Municipality of Markopoulo Mesogaias, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen