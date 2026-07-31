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Häuser zur Langzeitmiete in Municipality of Kifisia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Haus 3 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Kifisia, Niederkifisia: WOLLEN SEASY, COOL, SICHERHEIT? 180 TM auf 2 Ebenen (Sophita) in ein…
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