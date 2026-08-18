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Wohnungen in Gemeinde Kalamata, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Gemeinde Kalamata, Griechenland
Wohnung 6 zimmer
Gemeinde Kalamata, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
​Luxuriöse Wohnungen stehen über unsere Agentur in einem vierstöckigen Gebäude zum Verkauf, …
$465,097
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Immobilienangaben in Gemeinde Kalamata, Griechenland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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