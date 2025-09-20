Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Ilida
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Municipality of Ilida, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Kardamas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kardamas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 630 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,27M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Ilida, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen