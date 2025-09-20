Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen am Meer in Municipality of Ilida, Griechenland

Villa 13 zimmer in Dounaika, Griechenland
Villa 13 zimmer
Dounaika, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,87M
Villa 7 zimmer in Kardamas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kardamas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 630 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,27M
