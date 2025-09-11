Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

Municipal Unit of Neo Psychiko
7
Municipal Unit of Psychiko
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 7/1
Zu verkaufen Wohnung von 96 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht a…
$345,280
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipality of Filothei Psychiko

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen