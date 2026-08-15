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Stadthäuser in Municipality of East Mani, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of East Mani, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zum Verkauf Maisonette von 112 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock best…
$306,984
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