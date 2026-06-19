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Villen am Meer in Municipality of Dionysos, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 1 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1200 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$7,67M
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Villa in Municipality of Dionysos, Griechenland
Villa
Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$1,06M
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Immobilienangaben in Municipality of Dionysos, Griechenland

mit Bergblick
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Günstige
Luxuriös
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