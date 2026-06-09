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Mehrstöckige Wohnungen in Municipality of Athens, Griechenland

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 7
🔥 Für die Golden Visa geeignet | Zentrum von Athen Projektbeschreibung Lage: Kerameiko…
$386,303
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