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Cottages mit Swimmingpool in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 78 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
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Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 310 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 310 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Me…
$850,110
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Immobilienangaben in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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