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Cottages am Meer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 275 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 275 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 310 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 310 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Me…
$850,110
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$897,339
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$531,319
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Immobilienangaben in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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