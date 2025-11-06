Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

villen
17
cottages
13
reihenhäuser
23
23 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Haus 4 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 302 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf Maisonette von 302 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$491,585
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 161 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbg…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
MIPIFMIPIF
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 130 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat eine Ebene. 1. Stock…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$368,689
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$749,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 7 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$198,975
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 285 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 304 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 304 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$854,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf das Meer, de…
$421,359
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 245 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Kato Pitsa, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Kato Pitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Eastern Peloponnese. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$924,648
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. St…
$275,054
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einer Küche, …
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Zum Verkauf Maisonette von 169 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrli…
$362,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 99 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen