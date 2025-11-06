Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

villen
17
cottages
13
reihenhäuser
23
5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 484 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 484 qm in Eastern Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus eine…
$854,422
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Ano Loutro, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Ano Loutro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 133 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus …
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$368,689
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tut TravelTut Travel
Villa 5 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 384 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen