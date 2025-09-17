Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 zimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Stockwerk 4/1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 415 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem Abstellraum, e…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Stavroupoli Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen