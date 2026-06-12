Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Inofyta, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 162 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Inofyta, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Inofyta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$141,685
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