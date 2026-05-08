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Villen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 680 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 680 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Sc…
$3,78M
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 740 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 740 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$4,72M
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Stadt…
$2,30M
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Villa in Municipality of Corinth, Griechenland
Villa
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 700 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 700 Quadratmetern in Thessaloniki. Der Untergeschoss best…
$3,54M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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