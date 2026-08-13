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Wohnimmobilien in Liti, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Liti, Griechenland
Villa
Liti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 533 m²
Property Code: HPS5556 - Villa FOR SALE in Migdonia Liti for € 1.000.000 . This 533 sq. m. …
$1,15M
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