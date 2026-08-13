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Ferienhäuser in Lamia Municipality, Griechenland

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Ferienhaus in Loutra Ypatis, Griechenland
Ferienhaus
Loutra Ypatis, Griechenland
Fläche 365 m²
Verkauf 0-stöckiges Haus von 365 qm im Zentrum Griechenlands. Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$422,694
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