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Wohnimmobilien in Lagyna, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagyna, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 525 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$342,406
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf Maisonette von 175 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$357,472
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$628,411
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Villa in Lagyna, Griechenland
Villa
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 480 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$1,06M
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Verkauf Maisonette von 192 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$192,456
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Villa in Lagyna, Griechenland
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Lagyna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 320 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Sc…
$708,425
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. …
$401,441
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