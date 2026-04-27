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Villen in Kileler Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,48M
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Immobilienangaben in Kileler Municipality, Griechenland

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