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Cottages in Kileler Municipality, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kileler Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kileler Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$354,213
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