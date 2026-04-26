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Hotels in Kato Vermio, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 430 m² in Kato Vermio, Griechenland
Hotel 430 m²
Kato Vermio, Griechenland
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Hotel von 407 qm in Nordgriechenland. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt einen K…
$578,547
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