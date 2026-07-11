Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

;
Kassandreia
22
8 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Siviri, Griechenland
Villa 6 zimmer
Siviri, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Luxusimmobilie. Einzigartiges Einfamilienhaus in einem Komplex mit einem luxuriösen Pool, an…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 6 zimmer in Fourka, Griechenland
Villa 6 zimmer
Fourka, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Stockwerk -2/-2
Luxusimmobilie. Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Kassandra, im Her…
$853,241
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Maisonette an einem sehr schönen Ort in Kassandra, im Herzen von Halkidiki. Das…
$386,803
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
OkeaskOkeask
Villa 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Luxusimmobilie. Schönes freistehendes Haus in einem Komplex mit Schwimmbad, an einem bemerke…
$830,488
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Kalandra, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kalandra, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Dieses atemberaubende, freistehende Haus in gutem Zustand bietet einen atemberaubenden Meerb…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Kryopigi, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kryopigi, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Erleben Sie Luxus in diesem freistehenden Haus in einem Komplex in Kassandra, Chalkidiki. Mi…
$591,581
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
TekceTekce
Villa 5 zimmer in Kalandra, Griechenland
Villa 5 zimmer
Kalandra, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Exklusives freistehendes Haus in Kassandra, Chalkidiki, an einem schönen Ort mit herrlichem …
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in Kalandra, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kalandra, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung eines freistehenden Hauses in der schönen Region von Halkidiki, Griechenland. Die…
$546,074
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English

Immobilienangaben in Kassandra Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen