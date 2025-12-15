Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ithaka
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Regionalbezirk Ithaka, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Vathy, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Vathy, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Anwesen auf der bezaubernden Insel Ithaki mit atemberaubende…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ithaka, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen