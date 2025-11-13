Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Ioannina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 10 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 333 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,03M
Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm in Epirus. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$479,881
Ferienhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$550,107
Villa 5 zimmer in Leptokaria, Griechenland
Villa 5 zimmer
Leptokaria, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$409,654
Haus 6 zimmer in Kipoi, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kipoi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus Zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Ebenen), in Timfi - Kipoi. Das Freist…
$139,831
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$245,793
Haus 10 zimmer in Elliniko, Griechenland
Haus 10 zimmer
Elliniko, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Haus 4 zimmer in Anthrakitis, Griechenland
Haus 4 zimmer
Anthrakitis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$234,088
Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 435 m²
Etagenzahl 2
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$936,353
