  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ioannina
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Ioannina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Eine Anfrage stellen
