Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Ioannina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
3 immobilienobjekte total found
Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Anthrakitis, Griechenland
Haus 4 zimmer
Anthrakitis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Eine Anfrage stellen
Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Ioannina

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Ioannina, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
